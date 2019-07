Kergejõustik Eesti supertalendi tee kümnevõistluse juurde: ma ei osanud ühtegi ala, nii et hakkasin tegema kõike Jarmo Jagomägi , eile, 20:58 Jaga: M

SIHIKINDEL! Johannes Erm on pealtnäha tagasihoidlik, kuid tema sees möllab tõsine võitlejahing. Foto: Stanislav Moškov

Fakt, Eesti kümnevõistlus on kõrgel tasemel. Tänavu on 8000 punkti piiri ületanud koguni viis atleeti. Eriti teraselt tuleb silma peal hoida 21aastasel Johannes Ermil, kes on napilt enam kui kuu aja jooksul teinud kaks hiilgavat võistlust.