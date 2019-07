HUVITAV: kellest saab vingete eesmärkidega Eesti meeste korvpallikoondise peatreener? 

"Eesti korvpalli meeste rahvuskoondis on äsja lõpetanud põlvkondade vahetuse ning jõudnud oma arengufaasis järgmisele tasemele," kirjutab basket.ee. "Rekordiline arv rahvuskoondise mängijad on leidnud endale väljundi väljaspool Eestit ja suur osa Eestis pallivatest rahvuskoondise mängijatest osalevad kõrgetasemelises VTB Ühisliigas."

"Detsembris 2018 kinnitas Eesti Korvpalliliidu üldkogu juhatuse ettepanekul korvpalli arengukava ja strateegia aastateks 2019-2030. Laiapõhjalise strateegia ja arengukava koostamisse olid kaasatud kõik korvpalliga seotud huvigrupid eesotsas klubide, treenerite ning EKL sekretariaadi ja juhatusega. Korvpall 2030 strateegias said rahvusmeeskonna osas püstitatud järgmised eesmärgid: 2021 mängib meeste rahvuskoondis EM finaalturniiril (24), 2025 ollakse EM TOP 8 hulgas, seejärel on eesmärgiks 2027 MM finaalturniiri koht (32), 2028 on Eesti tugev kandidaat OM finaalturniiri kohale (12).