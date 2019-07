REPORTAAŽ | NII VALUS, ET PISARAD VOOLAVAD! Eurosarjas lisaaja trilleri pidanud Levadia oli edasipääsule kohutavalt lähedal... 

Neli minutit hiljem teenis Levadia uue nurgalöögi. Björnsson mängis tulega, kui eksis taas väljatulekul. Keegi Eesti klubi rohesärkidest saab ka löögile, ent see takerdub vastaste jalgadesse.

11 meetri karistuslöögiks läks penaltipunktile Kruglov. Heade standardolukordade poolest tuntud vasakkaitsja löögi suuna aimas Björnsson küll ära, kuid eestlase löök oli sedavõrd tugev, et pani võrgu sahisema. Levadia läks juhtima 3:1!

Viimastel minutitel näis, et Levadia kaitse peab kindlalt. Et Stjarnan oli rünnakule viinud hulganisti mehi, tekkis Levadial suurepärased kontravõimalusi, mida ei suudetud ära kasutada. Kahjuks maksis see neile lõpuks kätte.