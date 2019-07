RAHA JA FÄNNIARMEE! Flora teenis tänu edasipääsule kena kopika ja võõrustab järgmisel nädalal Saksamaa tippklubi 

Transfermarkt.com arvutuste järgi on Flora klubi väärtus 5,25 miljonit eurot, ehk enam kui 35 korda väiksem teise eelringi vastasest. Keskmine vanus kaks aastat väiksem ning võõrmängijaid on Tallinna meeskonnal 19 võrra vähem. Peatreener Jürgen Henn on Frankfurti juhendajast Adi Hütterist 17 aastat noorem, kui keskmiselt saab ühe mängu kohta punkte 1,86. Austerlasel on see näitaja 0,01 punkti võrra madalam.