Hiiglaslike biitsepsitega kulturist kogub annetusi, et dopingut täis käed amputatsioonist päästa 

Terešin alustas annetuste kogumist, et sõita Suurbritanniasse operatsioonile. Vastasel korral riskib 22aastane venelane amputatsiooniga.

Kirilli sõnul oli tal algselt plaanis õli ka teistesse kehaosadesse süstida, kuid nüüdseks on ta mõistagi sellest plaanist loobunud. "Olin kaks aastat jõusaalis käinud, kui mind sõjaväkke kutsuti. Olin mures, et võtan kaalus alla, seega otsustasin Syntholi õli proovida," lausus Terešin.

"Tegin kõike kodus. Ema oli minu pärast mures, aga nüüd on kõik korras, sest ta teab, et Syntholi saab eemaldada. Tahtsin alguses õli ka teistesse kehaosadesse süstida, kuid siis ilmnesid probleemid ja lõpetasin selle kasutamise," sõnas jõumees, keda arstid juba aasta alguses hoiatasid, öeldes, et tema tervis halveneb ja on oht, et käed tuleb amputeerida. "Kirill võib kaotada oma käe liikuvuse, lihaste olukord halvemaks muutuda ja ta ei saa enam asju tõsta. Ta võib halvatuna lõpetada," ütles doktor Juri Serebrjanski.

"Hetkel on minu käed kehvas seisukorras ja muutuvad punasemaks. Olen alustanud raha kogumist, et Euroopasse arsti juurde sõita ja ravi saada, mis maksab umbes kolm miljonit rublat (42 000 eurot - toim). Tahaksin selleks Suurbritanniasse minna, aga kõige olulisem on, et ravi õnnestub," sõnas murelik noormees.

Kirill on mõistagi ülemaailmset tähelepanu kogunud, kuid saanud ka ohtralt negatiivseid kommentaare ja kirju. "Internetis kohtlevad inimesed mind pahasti. Päriselus tahavad minuga pilti teha. Olen paljudes riikides tuntud ja kindlasti on mul ka Suurbritannias fänne."