Kiirendusvõistlusel pannakse joonele nii autod kui murutraktorid!  

Kaks päeva on täidetud ilusate autode ja põnevate võidusõitudega! Foto: Ken Toover

Kel nädalavahetuseks plaanid tegemata, siis homme ja ülehomme saab Haapsalus vanal legendaarsel Kiltsi lennuväljal toimuma viimase kümnendi võimsaim rahvusvaheline tänavaautode lahing kiirenduses. Kaks päeva kestva ürituse raames peetakse maha kolm erinevat võistlust. Mürisema oodatakse lausa sadakond masinat ja selle tõttu on korraldajate sõnul ka võistluspinget õhus rohkem. „Võistlejaid on kaks korda rohkem, kui tavaliselt,“ rõõmustab peakorraldaja Kaarel Oras. „Lisaks oma riigi karikaetapile on meil au korraldada ka esimest korda Baltic vs. Finland Blacklist Shootout võistlust.“