Markko Märtin: Rally Estonia oli Baltimaade ajaloo parim, aga tagasi ma ei tule! 

Markko, kuidas oli taas WRC auto roolis olla?

Nüüd, kui see teadmine on olemas, kas näeme sind veel tagasi tulemas?

Ei. Nagu ma ütlesin, tahtsin autodest aru saada. Nüüd mõistan autosid. Missioon täidetud.

Millega oli kõige keerulisem harjuda?

Aerodünaamika ja kuidas see töötab. See oli võistluse alguses närvesööv, kui ma ei teadnud, palju ma täpselt aerodünaamikast pidamist saan. Siin on nüüd väga palju teadust.

Kui palju aerodünaamika aitas?