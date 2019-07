Eesti U20 korvpallikoondislane jäi napilt USA kõrgeima divisjoni ülikooli lepinguta, kuid astus sammu, mis võib avada palju uksi 

19aastane Sunelik lõpetas kevadel keskkooli ning kõik eeldused ülikooli minekuks olid loodud. Siiski kaalus noormees juba varakult võimalust, et veel ühe aasta keskkoolikorvpalli mängida. Rõhk olnuks vaid spordil.

"Arkansas State´i abitreener kirjutas, et nad on minust väga huvitatud, kuid neil pole selleks aastaks korvpalli stipendiume alles. Seega ütlesid nad, et vōivad mulle üheks aastaks kooli leida ja pärast korjavad mu sealt üles," selgitas Sunelik Õhtulehele.

Enam kui kahemeetrisele mängujuhile leitigi sobiv mängupaik. Tuleval hooajal pallib ta NJCAA (justkui ettevalmistav ülikooliliiga, kus mängijad saavad end maksimaalselt kaks hooaeg NCAA meeskondadele tõestada – J.J) tugevaimas divisjonis, väga kõvas Northwest Florida meeskonnas.

"Sealne treener Butch Pierre on väga kuulus. Ta on juba üle 30 aasta juhendanud tippülikoole. Tema käe alt on näiteks läbi käinud Marcus Smart ja mitmed teised NBA mängijad," täpsustas Sunelik, kes tahab järgneva aastaga end tõsiselt pildile mängida.

"Loodan näidata, et suudan olla liider ka sel tasemel. Minult oodatakse, et mängiksin nii number "ühe" kui ka "kahe" positsioonil. Treener on minu oskustest väga hästi teadlik."

Kuigi Arkansas State võtaks Suneliku järgmise hooaja järel avasüli vastu, jätab mängumees ise otsad lahtiseks: "Midagi kindlat pole. Nemad on väga huvitatud, kuid räägin veel mitme ülikooliga. Mind on valmis vastu võtma UAlbany, Little Rock ja Kent State, kindlasti tuleb neid juurde."