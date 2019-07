KLAAR! NBAst unistav Henri Drell hakkab mängima Itaalia kõrgliigas 

"Ta on juba MM-valikmängus Eesti koondist esindanud. 2018. aastal valiti ta Euroliiga noorte turniiril viie parema mängija hulka. Henri Drell hakkab kandma mängusärki number 3," seisab Pesaro sotsiaalmeedia postituses.

Viimased kolm hooaega Saksamaa tippklubisse Bambergi kuulnud Drell lõpetas juuli alguses nimeka satsiga koostöö. Kuigi kumbki osapool pole eriti tausta avanud, võib järeldada, et nende vahelt jooksis läbi must kass.

Pesaros ootab ees tuttav peatreener Federico Perego, kes Drelli kunagi Bambergi aitas. Eelkõige on eestlase eesmärk tugevas liigas korralikult minuteid teenida, et järgmisel aastal NBA draft´is valituks osutuda.

"Ma ei usu, et tegin riskantse valiku. Kui praegu võtaks mõni tiim mu ära, aga järgmisel aastal tahaks keegi mind veel hullemini, siis ei saaks ma liikuda," ütles Drell juuni alguses Õhtulehele.

"Üks tiim tahtis mind väga, aga nad soovisid mind algavaks hooajaks NBA tütarliigasse (G-League – toim) saata. Tütarliiga ei hirmuta, aga agent arvas, et mõistlikum oleks jääda Euroopasse, et siin kõige kõrgemal tasemel mängida. See oleks arenguks kõige parem. Proovime järgmisel aastal uuesti."