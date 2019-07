Võrkpall Kakeldes vene keele ära õppinud Rivo Vesiku seiklused Venemaa koondise treenerina Karl Juhkami , täna, 20:01 Jaga: M

„Mängijana paned ennast 70:30 maksma füüsisega, treenerina tuleb kõvasti üle 80% tööst ära teha peaga," sõnab Rivo Vesik.

„Iisrael, Austria, Iraan, Austraalia, Soome, Läti, Venemaa ja Eesti,“ loetleb äsja rannavõrkpallis treenerina maailmameistriks tulnud Rivo Vesik (39) riike, kust on talle aastate jooksul tööpakkumisi tehtud. Kas tegu on nõutuima Eesti treeneriga maailmas? „Me ei tea ju, mida kellelegi veel on pakutud, aga kui mõtlema hakata, siis kaheksa eri riiki on päris palju. Igal aastal on ikkagi paar pakkumist tulnud.“