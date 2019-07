JÕHKRAD SUMMAD! Aasta viimasel suure slämmi turniiril on laual tenniseajaloo pirakaim auhinnaraha 

USA alaliit kinnitas täna, et kogu fond on 57 miljonit dollarit (ligi 51 miljonit eurot). Nii meeste kui ka naiste seas on summad võrdsed. Individuaalturniiri võitjad teenivad 3,85 miljonit dollarit. Ainuüksi avaringis mängimise eest on ette nähtud 58 000 dollarit.

Anett Kontaveiti ootab viies US Open, seni on ta parimal juhul jõudnud neljandasse ringi. Tänavu teeniks ta sama saavutusega 280 000 dollarit.

Auhinnarahad on avalikud ning WTA kodulehelt hõlpsalt leitavad. Kanepi on senise karjääri jooksul teeninud 6 060 612 ja Anett Kontaveit 3 746 947 USA dollarit. Tähtis on aga märkida, et eelnimetatud summadest lähevad maha maksud, mis on riigiti ja turniiriti erinevad.