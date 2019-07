TOHOH! Järjekordne NBA staar loobus USA korvpallikoondise esindamisest 

29aastane tagamängija on Ameerika Ühendriikide särgis võitnud 2012. aasta Olümpial kulla ning kaks aastat hiljem maailmameistritiitli. On aga mõistetav, miks Harden soovib puhata ning uueks klubihooajaks valmistuda. Viimase nelja aasta jooksul on vahele jäänud vaid 15 mängu ning keskmiselt kogub ta mängu jooksul lausa 37 minutit. Lisades kompotti ka maailma tugevaima korvpalliliiga tiheda mängukalendri, on see sportlase kehale suur väljakutse.