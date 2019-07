GALERII | TERVITUSED PALMISAARELT! Lionel Messi veedab romantilist puhkust hiiglasliku hinnasildiga villas 

Nüüd saab Barcelona staar aga lõpuks naise ja lastega aega veeta ning naudib puhkust kuuma päikese all. Messi on rentinud privaatsel saarel Jumbo Bayl luksusliku villa, mille eest tuleb välja käia 5600 eurot ühe öö kohta.

32aastane argentiinlane on maalilisel Kaariibi mere saarel koos oma naise, Antonella Roccuzzo ja kolme lapsega: Thiago, Mateo ja Ciro.

Jumbo Bay on kuulsuste seas populaarne puhkusepaik. Seal on valgeid liivarandu, sooja merevett ja kaunist loodust nautimas käinud teiste seas Piers Morgan, Sir Paul McCartney, Mariah Carey ja Will Smith.