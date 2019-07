TAGASITULEK? Ford plaanib WRCsse naasta, kuid hübriidautoga 

Viimased seitse aastat on M-Sport pidanud WRCs oma jõududega hakkama saama. Vaid 2017-2018, kui tiimis sõitis Sebastien Ogier, tuli natuke toetust. Nüüd on kuulda, et Ford kaalub WRC sarja naasmist, kuid alles siis, kui võetakse kasutusele hübriidtehnoloogia.