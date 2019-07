Zlatan Ibrahimovic: varem mängisin enda tasemel mängijatega, Ameerikas olen Ferrari Fiatide seas 

Ibrahimovic tunnistas, et ka Rootsi koondises oli sarnane mure. "Mul oli sama probleem rahvusmeeskonnas, kuid mitte nii suur. Ütlesin, et ei aktsepteeri seda, kui pall ei jõua kohale või tuleb liiga hilja. Tahan, et nad jõuaksid minu tasemele. Kõik see võtab mul hoogu maha. Mäng siin (Ameerikas - toim) võiks palju kiirem, taktikalisem ja rütmilisem olla."

Lisaks tegi 37aastane rootslane maha USA väljalangemismängude süsteemi. "Siin võib viis mängu kaotada ja öelda, et ärge muretsege, oleme ikka play-off'is. Miks siis üldse hooaja esimesed kaheksa kuud mängida? Selleks, et parim olla, peab olema parim iga päev. Euroopas langed viimaseks jäädes teise divisjoni. See on surve... Eelmisel hooajal võitlesime play-off'i viiva kuuenda koha eest, aga jäime seitsmendaks. Oleksime kuuendaks jäänud, oleks öeldud, et meil oli hea hooaeg. Võitlus kuuenda koha pärast? Mina ütlen, et meil oli s**t hooaeg."