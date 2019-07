Latvala puhkuse ajal rallist ei mõtle: on aega lõõgastuda ning töötada sauna ja suvila kallal 

Ott Tänaku meeskonnakaaslane leiab end kaheksa esimese ralli järel alles kaheksandalt kohalt. Vaid kaks korda on 34aastane soomlane suutnud esiviisikus lõpetada. Eelmine hooaeg kulges sarnast rada pidi, kuid siis sai Toyota sõitja aasta lõpupoole neli poodiumikohta ning Austraalia ralli võidu.

"Ma üritan suvel ralli peale mitte mõelda," lausus Latvala WRC kodulehele. "Mul on uus suvemaja, seega olen seal ja püüan rallist eemale hoida. Minu jaoks on hea kõigest kaugemale saada. Seda oli vaja. Hooaeg on keeruline olnud. Pean nüüd natuke distantsi hoidma ja siis alates Soomest uue hooga edasi minna."