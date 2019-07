Norra ralliäss ei saa Jyväskyläs sõita: teeb väga haiget, et ma Soome ei lähe 

Citroeni piloot jätab Soome ralli esimest korda 14 aasta jooksul vahele. "Teeb väga haiget, et ma Soome ei lähe. See etapp oli plaanis kaasa teha, aga me ei ole valmis. Peame auto kallal veel tööd tegema ja ma ei taha ühelegi rallile enne pühenduda, kui masinat on edasi arendatud," sõnas Östberg.

"Ma ei ole siin, et sõita aeglaselt või keskmise kiirusega. Olen siin, et igal katsel pingutada. Ma pole nõus ettevaatlik olema. Ei ole mõtet teist kohta võtta, sest me pole piisavalt head," lausus alates 2006. aastast rallikarussellis tiirelnud norralane.