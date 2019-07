KOHUTAV! Kümneid poisse ahistanud noortetreener pisteti aastateks trellide taha 

Hiljuti saadeti Higgins 24aastaks vangi, kuna tuli ilmsiks, et ta ahistas nende aastate jooksul vähemalt 24 last. "Enne igat mängu masseeris ta mu keha kuuma õliga," sõnas üks ohvritest Lee Smith tunnistajapingis.

Kaheksal korral Inglismaa koondist esindanud Le Tissier sõnas 2016. aastal, et Higgins pakkus paljudele noortele alasti massaaže, kuid täpsustas, et tema ise ei langenud kordagi treeneri ohvriks.

Küll kasutas Higgins ära Smithi, kes on nõus oma valusast minevikust rääkima: "Kasvasin üles isata, mistõttu puudus mu elust isa eeskuju. Ta kasutas seda ära. Esialgu hoidis ta lihtsalt autos minu kätt, kuid see tekitas minus usaldust.

Seda on keeruline selgitada, kuid kui sa oled laps, siis sa ei usu, et keegi tahab sinule halba. Ta lubas, et on mulle isa eest ning oligi, vähemalt minu arvates, lahke ja hooliv. Kuid kui praegu sellele tagasi vaatan, siis näen täpselt, mida ta otsis," jätkab Smith.