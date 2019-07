OTSEBLOGI | Rein Taaramäe püüab Tour de France'il etapivõitu 

Tervist kõikidele rattasõpradele! 14. etapist on sõidetud praeguseks umbes kolmandik ning ehk sõita on jäänud veel 82 kilomeetrit. Rein Taaramäe on 17 jooksiku hulgas ning nende edumaa peagrupi eest on 2 minutit ja 40 sekundit.