SEE POLE NALI! Tallinna Flora eurovastase paremkaitsjal on muruallergia 

Eintrachti paremkaitses võtab mõnikord ka koha sisse Danny da Costa, kelle jaoks on jalgpalli mängimine iga kord eneseületus. Nimelt on sakslasel muruallergia, mistõttu tuleb tal ka südasuvel kanda pikkade käistega alussärki.

"Kui ma pikali kukun ja muruga kokku puutun, hakkab see koht kohe sügelema," sõnas Costa väljaandele Bild. Eriti ebameeldiv pidavat see olema kätel. "Jalgadel sügeleb ka, kuid see pole nii hull."