Lauri Ausi surma-aastapäev: „Lauri andis alati rohkem kui vastu sai...“ 

«Lauri valis Tartu ümbruse kõige vaiksema liiklusega maantee. Aga see sai talle saatuslikkus. Mis siis veel suurtel teedel toimub?» küsib Kirsipuu. «Olgu. See oli mingi parm, kel 2,5 promilli sees, kes ei näinud ilmselt mitte midagi... see näitab, kui pohhuistid on ikka inimesed. See joodik oli vahetult enne mitmest autost mööda kihutanud ning sõitis Laurile tagant peale.»