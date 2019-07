OOTAMATU! Kas Kimi Räikkönen läheb taas Ferrarit päästma? 

Poole aastaga on asjad aga muutunud: 21aastane Leclerc on kiire ja täidab ootusi, kuid Ferrarile valmistab pettumust hoopis 32aastane Sebastian Vettel. Sahistatakse, et sakslane lõpetab pärast käimasolevat hooaeg karjääri ning Itaalia autotootjal oleks Leclerc'i kõrvale kedagi kogenumat vaja. Nõnda pööratigi pilgud Räikköneni poole.