IME! Uuesti kõndima õppinud sprinter naasis edukalt võistlustulle 

Sama mees, kellele arstid ütlesid, et ta ei pruugi enam kunagi kõndida, läbis laupäeval Londonis 100 m ajaga 10,93. Muidugi pole see võrreldav Ellingtoni tippmargi ehk 10,04ga, kuid 33aastane britt ei kavatse peatuda. Peamine eesmärk on jõuda Tokyo olümpiale.