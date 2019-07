Zidane loobub endisest maailma hinnalisimast jalgpallurist: „Nii on kõigile parem. “ 

Real kaotas Houstonis 1:3 Müncheni Bayernile, kuid Bale ei kuulunud tiimi koosseisu. Miks, uurisid ajakirjanikud. „Ta ei mänginud, sest on lahkumisele väga lähedal. Loodame, et see juhtub ruttu, sest nii on kõigile parem. Töötame ülemineku nimel,“ vastas Zidane. „Mul pole tema vastu midagi isiklikku, kuid vahel jõuab kätte aeg, kui tuleb teha seda, mida vaja. Pean tegema valikuid, sest vajame muutust. Tema lahkumine on peatreeneri ja mängija otsus.“