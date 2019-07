Epeemehed alustasid MMi ilusa võiduga 

1/32 finaal vs. Hispaania:

Suurema vahe said eestlased sisse kolmandas minimatšis, kus Marno Allika oli 5:1 üle Manuel Barguesist ja viis Eesti 10:4 juhtima. Viienda minimatši lõpuks oli edu juba 17:8, kuid seejärel sai just Allika kuuetorkelise kaotuse ja matš läks põnevaks. Ankrumees Sten Priinits läks rajale seisult 35:33 ja viis Eesti siiski 16 sekka, kus kohtutakse kas Kanada või Prantsusmaaga.