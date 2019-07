VIDEO | Teemu Suninen seadis endale koduseks ralliks üllatavalt tagasihoidliku eesmärgi 

"Hooaja algus oli üsna keeruline," ütles Suninen. "Esimesel kolmel rallil tuli paar eksimust ja oli natuke ebaõnne. Pärast seda olen päris häid tulemusi saavutanud. Kiirust on tasapisi juurde tulnud. Portugali neljas koht ja Sardiinia teine olid väga head tulemused, aga pool hooaega on veel ees ja kõike võib juhtuda."

Võrreldes eelmise hooajaga on M-Spordi piloot enda arvates arengusamme teinud. "Minu arvates on edasiminekut olnud. Kogemustega muutub ka kiirus stabiilsemaks. Seda ongi vaja, et WRCs korralikult sõita," lausus 25aastane soomlane, kes teab oma praegust taset ega sea endale koduseks ralliks kõrgeid eesmärke.