HALB ENNE? Flora ja Frankfurti mängu kohtunikuga on Eesti jalgpallikoondisel halvad mälestused 

Saksamaa - Eesti EM-valikmäng Foto: Imago/Scanpix

37aastane türklane on kohtunikuna tegutsenud alates 2003. aastast. FIFA kategooria vilemees on Palabiyik olnud neli aastat. Kodumaa kõrgliigas on vilistanud ta 123 mängu, mille jooksul on andnud 671 kollast ja 52 punast kaarti ning 45 penaltit.