Kergejõustik 20.76 tõuganud Galeta: jaanuaris oli mul nii karm tagasilöök, et mõtlesin: sellest ma välja ei tulegi! Deivil Tserp , täna, 19:19

Kristo Galeta tõukas Pärnus 20.76, püstitas Eesti rekordi ja täitis MM-normi. Foto: EKJL

„Olen tohutult rõõmus, et eesmärgid lõpuks täitusid,“ ütleb kuulitõukaja Kristo Galeta pärast 40 aastat püsinud Eesti rekordi purustamist ja MM-normi täitmist. „Teekond on olnud raske, üles-alla. Jaanuaris oli mul nii karm tagasilöök, et mõtlesin: sellest ma välja ei tulegi!“