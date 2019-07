Henry Lääne | Haruharv võimalus, mis lihtsalt tuleb ära kasutada! 

Koondiste konkurentsis madistab Eesti vaat et igal aastal maailma mõistes väga tugeval tasemel vastasega. Klubide hulgas kahjuks nii pole: tippliigade või neile kvaliteedilt lähedal olevate meistrisarjade satse jõuab meie võistkondade vastu haruharva.

Nüüd astub Kaljule vastu Šotimaa hiid ja valitseja Glasgow Celtic, Flora peab lahingu andma Frankfurti Eintrachtile. Celtic ei naudi praegu küll hiilgeaegu, kuid nõrgaks ei saa neid kuidagi pidada, sest eurosarjade põhiturniiridel on nad sagedad külalised. Eintracht jõudis eelmisel hooajal Euroopa liigas poolfinaali, kus kaotati hilisemale võitjale Londoni Chelsea'le penaltiseerias. Tugeva Saksamaa meistrisarja lõpetas Frankfurdi sats seitsmendana.

Kaks mängu Celticu ja Eintrachti vastu aitavad Kalju ja Flora finantsmusklit kui valku täis pulber kulturisti lihasmägesid. Lisaks tänu edasipääsemisest saadavatele suurematele solidaarsumaksetele Euroopa jalgpalliliidult (UEFA) tasutakse neile teleõiguste eest ja Tallinnasse on oodata ohtralt külalisfänne. Eesti vutis, kus eurosarjadega kaasnevad tulud on paljudele klubidele eluliselt tähtsad, on täna alanud kaks nädalat mesimagusad.

Täpselt sama saab öelda ka pallurite kohta. Kalju ja Flora mängijatel on võimalus silma jääda tiimidele, kuhu pääsemine on maru raske. Kui palju on näiteks maarjamaalasi, kes on otse kodukamaralt sedavõrd tugeva võistkonnaga liitunud? Ümmargune null.

Tõele au andes tuleb öelda, et kahe mänguga Celticu või Eintrachtiga leping teenida on raske ülesanne, mille täitmise tõenäosus on väga väike. Aga sellise võimaluse olemasolu peaks Kalju ja Flora mängijatele andma meeletu motivatsioonipaugu.

Sealjuures mäletab Eesti jalgpalliajalugu kordi, mil üks tähelepanuväärne kohtumine sillutab meie pallurile tee välismaale korralikku liigasse ja klubisse. „Kuigi lõpuks kaotasime, siis tänu sellele mängule sai Indrek Zelinski Taani Aalborgi, mille spordidirektor oli kohtumist jälgimas.

Ta oli küll ühte teist mängijat vaatamas – mäletan, et selline fakt oli, ent mul ei tule palluri nimi meelde –, aga Zelinski jättis oma väravaga väga hea mulje ning samal suvel ta Aalborgi läkski,“ on jalgpalliagent Tarmo Lehiste Õhtulehe veergudel meenutanud. Mõistagi käib jutt 2001. aastal peetud legendaarsest Eesti–Hollandi lahingust, mille viimased 4 : 2 võitsid. Zelinski viis vastavatud Lilleküla staadionil oma kodumaa 2 : 1 juhtima.