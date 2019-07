MMil võimsa arenguhüppe teinud eestlane võttis koondisekaaslase sõnatuks 

Eriti vinges hoos oli Zaitsev Gwangjus eelvõistlusel. Ta kärpis kolm nädalat tagasi Budapestis ujutud rekordist koguni 0,27 sekundit – aeg 23,26 viis ta kuuendana poolfinaali.

„Hommikul olin väga ärevil, enne starti oli närv sees,“ rääkis Dmitri Kapelini õpilane. „Peas tiirutasid isegi pahad mõtted, et ujun halvasti… Kui stardisignaal oli antud, õnnestus nii start, ujumine kui ka finiš. Nähes aega, üllatusin, et parandasin isiklikku rekordit nii palju. Sain kohe aru, et olen poolfinaalis.“

Õhtul läbis Zaitsev võistlusmaa 23,31ga ja lõpetas 11. kohaga, finaalist jäi teda lahutama 0,11 sekundit. „Olin enne starti palju rahulikum ja üritasin hommikupoolse seisundi endas üles äratada. Ujumine oli isegi parem, aga viimasel kümnel meetril hakkasin läbi vee rapsima, kuna tahe finaali saada oli nii suur. Arvan, et sinna need 11 sajandikku jäidki. Kokkuvõttes olen enda tulemusega rahul.“

Kregor Zirk püstitas 400 m vabaujumises Eesti rekordi 3.51,30, mis andis 19. koha. „Tegelikult polnud täna mingisuguseid ootusi,“ ütles oma senist tippmarki 24 sajandikuga parandanud 20aastane tartlane. „Tom (treener Rushton – D. T.) arvas samuti, et hea tulemuse tegemine avaalal on raske. Kuid mul õnnestus võistluseks korralikult keskenduda, ei mõelnud üle ja läksin pingevabalt starti. Samas olnuks tore ka õhtul ujuda ja rekordist natuke veel kümnendikke kärpida.“

Zaitsevi tulemust hindas Türgis baseeruvas profiklubis harjutav Zirk ühe tabava lausega: „Olen sõnatu, väga lahe!“ Ta lisas: „Martin Allikvee saavutas samuti hea tulemuse. MM on meie võistkonnale alanud edukalt. Usun, et see annab kogu tiimile mõnusa emotsiooni.“