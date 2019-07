SUUR SKANDAAL | Valitsev Mr. Olümpia teenis vägistamise eest võistluskeelu 

Juhtumi teeb veidi kummaliseks asjaolu, et Rhoden on kahe valedetektori all kinnitanud, et ta pole kedagi vägistanud ning aparaatide sõnul räägib mees tõtt. Naine aga oma süüdistusest ei tagane ja seega on Mr. Olümpia võistluskeeld praeguse seisuga jõus. See on ajaloos esimest korda, kui valitsev Mr. Olümpia saab nii karmi karistuse.