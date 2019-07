Schumacher: rasketest aegadest õpib kõige rohkem 

“Mulle tundub, et oleme tiimiga õigel teel ning näidanud, et meis peitub potentsiaali võitlemaks kõrgete kohtade nimel,” arvas Mick Schumacher. “Kõigil on raskeid aegu, aga ma püüan võtta elu samm korraga. Tunnen end üha kindlamalt ning loodan, et varsti on aeg vormel-1 proovida. Millal see täpselt juhtub, on raske öelda – peab ka õnne olema, et endale vaba koht leida – aga hoian tugevasi pöialt, et nii läheb.”