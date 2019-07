Korvpall Joonas Järveläinen Inglismaa kogemusest: memuaaridesse on midagi kirja panna, aga sealne korvpall ei pakkunud eriti midagi Jarmo Jagomägi, Karl Juhkami , täna, 20:36 Jaga: M

AUS JA OTSEKOHENE! Joonas Järveläinen on tubli korvpallur, kuid ei sea endale ulmelisi eesmärke. Foto: Martin Ahven

„Ütleks, et midagi pole suurt muutunud. Olen sama kohas tagasi. Kui teistele seda kurtsin, siis nad ütlesid: „Oi, elukogemus ja kõik muu…“ Aga ma ei tea, Inglismaale võib niisama ka minna, teisipäeviti on 22 eurot on lennupilet,“ võtab Joonas Järveläinen (28) karmilt, kuid ausalt kokku kaks hooaega Briti saarte tugevaimas korvpalliliigas.