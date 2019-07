Kalev/Cramost lahkunud Branko Mirkovic liitus konkurendiga, asendaja juba leitud 

"Olen otsustanud, et on aeg edasi liikuda ning tuleval aastal mind Kalevi särgis ei näe," lausus Mirkovic portaalile korvpall24.ee. Minsk on minu jaoks tuttav koht ning tean, mis mind seal ees ootab. Olen seal mänginud varasemalt kolm aastat. Mul oli võimalus minna ka Belgiasse mängima ning üks pakkumine oli ka Aadria liigast, aga otsustasin Tsmoki kasuks."