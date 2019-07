Antoine Griezmann: Atletico mäng oli kiirem, pean Barcelona stiiliga kohanema 

"Pean kohanema, nii nagu ma Atleticos tegin," sõnas 120 miljoni eest Kataloonia suurklubisse ostetud mängumees. "Mulle meeldib see stiil. Atletico mäng oli kiirem, siin or rohkem kannatust vaja. Meil on meeskond, kes peab kõik võitma. See on keeruline, aga peame tööd tegema."