Venemaa korvpallikoondise endine peatreener usub: Eesti ja Põhja-Makedoonia ei ole meile ohtlikud 

"Venemaal ei teki alagrupist edasipääsuga probleeme. Eesti ja Põhja-Makedoonia ei kujuta endast erilist ohtu," sõnas Jelevitš enesekindlalt ning arvab, et sarnaselt Itaaliale antakse mõnes kohtumises ka noorematele mängijatele võimalus.

"Head rivaalid, huvitav. On, kellega mängida, nendelt on midagi õppida. Lihtsaid kohtumisi ei ole, igaks mänguks tuleb võimalikult hästi valmistuda. Praegu ei ole ühtegi favoriiti. Kõik sõltub sellest, kuidas meie meeskond mängib, aga eesmärgiks on kõik mängud võita," lausus Panov.