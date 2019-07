KREGOR ZIRK ON MMil HOOS: kolm ujumist ja kolm vinget Eesti rekordit 

Zirk on MMil startinud kolm korda ja iga kord Eesti rekordist jagu saanud. Täna parandas ta oma senist tippmarki peaaegu 1,5 sekundiga ja lõpetas tugevas konkurentsis 22. kohaga. Siinkohal tuleb märkida, et soojendusel oli Tom Rushtoni hoolealuse enesetunne pigem keskpärane.

"Tundsin isegi väsimust," rääkis 20aastane tartlane Õhtulehele. "Aga tean, et kui väsimus pole päris hull, siis suudan end korralikult kokku võtta. Võistluse ajal oli tunne juba hea."

Zirk ütleb siiralt, et enne MMi ta endale erilisi eesmärke ei seadnud. "Aegadele ei mõelnud üldse," arutleb ta. "Tulin siia pingevabalt. Poleks juhtunud midagi halba, kui ma ei oleks ujunud ühtegi rekordit. Ei oodanud, et mul läheb nii hästi. Selles mõttes on superhea meel. Püstitasin kõik rekordid hommikul. Rohkemat oleks raske tahta."