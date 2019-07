Zidane leiab, et pole lugupidamatult käitunud: Bale ei tahtnudki mängida! 

47aastane prantslane selgitas, et pole kellegi vastu lugupidamatult käitunud. Temast oli lihtsalt valesti aru saadud. "Probleem on selles, et vahel võib mu hispaania keel segane olla. Proovin väga selgelt öelda, et ma ei ole mitte kellegi, eriti mängija suhtes lugupidamatust üles näidanud. Olen alati öelnud, et mängijad on kõige olulisemad ja toetan neid," lausus Hispaania suurklubi peatreener.