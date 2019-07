WRC Pettunud Esapekka Lappi: peksan Citroenis pead vastu seina Ohtuleht.ee , täna, 16:29 Jaga: M

Esapekka Lappi. Foto: Martin Ahven

Esapekka Lappi jaoks on autoralli MM-hooaja esimene pool kujunenud muserdavaks – kaukas on vaid üks korralik tulemus, kui soomlane oli Rootsis teine. Meie põhjanaabri järgmine parem tulemus on alles kuues.