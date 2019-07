Ralliguru: Tommi Mäkinen ja Toyota peavad Tänaku selja taha koonduma 

"Mulle meeldiks öelda, et ta läheb M-Sporti, sest see oleks nende jaoks unistuse täitumine. Malcolm Wilson (firma omanik) on rääkinud võimalikust viieeastasest lepingust ehk Ott saaks karjääri lõpetada seal, kus see algas," arvas Evans. Säärane kontraht nõuaks aga roppu moodi raha ning ajakirjanik pole kindel, kas M-Sport on suuteline seda lauale panema.

Evans kordas oma varasemat väljaütlemist, et kui Tänak poleks Sardiinia MM-ralli viimasel katsel rooliprobleemi tõttu võidu kaotanud, peaks ta loogilisemaks käiguks Toyotasse jäämist. "Viimase tehnilised mured võivad Tänaku Hyundaisse saata," ütles ta nüüd.

Žurnalist leidis, et ehkki Hyundai pole nii kiire kui Toyota, on Lõuna-Korea autotootja neljarattaline kihutaja töökindlam. Soomes peaks Hyundai olema parem kui kunagi varem, kuna 1. – 4. augustini sõidetavaks MM-etapiks võetakse kasutusele mitu tehnoloogilist uuendust. "Soome näitab, kui kiiret autot võiks Tänak Hyundailt oodata."

Meie põhjanaabrite juurde läheb MM-liidrina just Tänak, kes edestab Sebastien Ogier'd ja Thierry Neuville'i vastavalt nelja ja seitsme punktiga. Evansi arvates ei suuda keegi eestlast peatada, kui mängus on vaid kiirus. Lisaks: kui Toyota püsib tervena, tuleb Tänak maailmameistriks.

Britt võrdles Toyota esinumbrit Ogier' hiilgeajaga Volkswagenis. Prantslane oli nii enesekindel ja suutis rallidelt koguda maksimaalse võimaliku punktiarvu, kuna oli võimeline pühapäevaks kindla vahe sisse tegema. Tänu sellele sai ta viimasel päeval rehve hoida, et punktikatsel konkurentidele tagatulesid näidata.

Evansi hinnangul peab Toyota koos pealiku Tommi Mäkineniga hooaja teiseks pooleks Tänaku selja taha koonduma. "Tommi tahab, et kõigil oleksid võrdsed võimalused, ta lubab Kris Meeke'il ja Jari-Matti Latvalal rallisid võita. Nüüd tuleks aga neile öelda, et võtke punktikatsel rahulikult. Nii teaks Tänak, et ta saaks mõned silmad ikka kätte."