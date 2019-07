KOHUTAV! Skandaali korraldanud tippsportlasele tehti tapmisähvardusi 

Yang jäi juba 2014. aastal vahele trimetazidine'i kasutamisega, kuid selle eest määrati talle üksnes kolmekuine võistluskeeld. Mees väitis, et tarvitas ainet südamekloppimise vastu.

Mõni nädal tagasi selgus, et Yang sai eelmise aasta septembris hakkama erilise tembuga, mistõttu kannatas tema sõnade usaldusväärsus. Sõltumatud dopingukütid võtsid talt kodumaal dopinguproovi, mille ta koos turvamehega vasara abil hävitas.

AFP teatab nüüd, et Horton on pärast auhinnatseremooniat saanud mitu tapmisähvardust. Lisaks on ähvardusi saanud tema pere ja tüdruksõber.