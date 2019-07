M-Spordi piloot andis Soome MM-ralliks hitihoiatuse: temalt võib palju oodata! 

Paddon naaseb MM-sarja esimest korda pärast eelmise aasta Austraalia rallit, mille ta lõpetas teisena. Mõned rallisõbrad ootasid, et Paddon saab Soomes sõita Hyundaiga, kuid viimased eelistasid Craig Breeni. Toetajate abiga sai Paddon võimaluse kihutada M-Spordi Fordiga.

Portaaliga Rallit.fi vestelnud Sunineni sõnul saab olema huvitav näha, mida Paddon võistkonda toob. "Tal on Hyundaiga palju kogemusi. Tänu temale võime saada uusi ideid, kuidas oma autot parandada," ütles ta.

Uus-Meremaalt pärit Paddonile peaksid Soome teed sobima, kuna need on tema kodumaa omadega üsna sarnased. Samuti on ta varem meie põhjanaabrite juures näidanud head kiirust. "Paddonilt võib Soomes palju oodata," sõnas Suninen.