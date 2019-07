Kas Aivar Kuusmaa teeb treeneritööga lõpparve? „See on välja imetud pealkiri!“ 

„Kui seda pealkirja nägin, siis mõtlesin natukene, et minge kuradile ajakirjanikud. See on jälle välja imetud pealkiri!“ põrutab Kuusmaa, kes artiklit ennast lugenud veel polnud.

„Ma ütlesin, et ei välista reaalsesse ellu minemist. Et see on üks variantidest. Kui korra mainin, et ei välista reaalsesse ellu minemist ehk lähen oma bisnisesse, siis see ei tähenda veel mitte midagi. Aga kuna pealkiri müüb, siis... ma ei oska rohkem seda kommenteerida,“ lausus äsja U20 koondisega EMi B-divisjoni turniiril kümendaks tulnud juhendaja.

***

Päevalehe artikli juhtlõigus on küll kirjas, et "U20 korvpallikoondise juhendamine võib jääda Aivar Kuusmaa viimaseks treeneritööks", kuid loo sees on laused jällegi kindlas kõneviisis.