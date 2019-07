Petter Solberg annab Walesis teatepulga pojale üle 

"Lõpetada oma sõitjakarjäär siin, kus on nii palju juhtunud, ja teha seda veel Oliveri kõrval, on lihtsalt uskumatu. Kindlasti kasvavad emotsioonid üle pea," vahendab Autosport norralase sõnu.

"Wales on minu jaoks eriline koht, minu kaardilugeja Phil Mills on sealt pärit ning olen ennast alati seal praktiliselt kodus tundnud. Suurbritannia ralli on minu jaoks ääretult tähtis."

WRC-auto roolis kihutas 43aastane Solberg viimati mullu, kui tuli Hispaanias Volkswagen Polo R5ga 14ndaks. Sama masinaga tuleb ta starti ka Walesis.

Ka poeg Oliveri istumise all peaks olema Polo R5. Tema teel seisab siiski veel üks aga, nimelt tuleb 23. septembril täisealiseks saaval norralasel läbida enne sõidueksam.