Realistliku sõjaplaaniga Jürgen Henn: enne Paide või Levadia mängu on ärevus palju suurem 

Ärevus on väga madal. Ütlen ausalt, enne Paide või Levadia mängu on see palju suurem. Kümne palli skaalal nii kaks-kolm. Seda räägitakse väga palju, et tegu on suure mänguga ning eeldatakse, et tiim peaks tegema midagi teistmoodi. Kuidagi eriliselt valmistuma. Aga meie jaoks on see samasugune mäng nagu iga teine. Peame usaldama seda, kuidas oleme siia jõudnud, mis on meile tulemust toonud ja kuidas oleme tänavu mänginud. Midagi erilist ja ekstra me pole teinud. Ausalt, olen väga rahulik.