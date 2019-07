Gert Kams: pole vahet, kellega mängime, annan iga kord endast kõik 

Kui eriline on homne kohtumine mängija jaoks. Vastane on vähe teisest puust kui tavaliselt ning tribüünidele tuleb vahelduseks ka palju publikut?

Muidugi on see kihvt, kui rahvas tuleb mängule ja elab kaasa, aga minu jaoks pole vahet, kellega me mängime. Mina lähen alati väljakule endast maksimumi andma. Nädalavahetusel Maardu vastu ei mänginud ma 85protsendiliselt, et nüüd Frankfurdi vastu 100% anda. Annan endast iga mäng kõik.