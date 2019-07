Rallilegendid tuletasid WRC autodega kihutades vanu häid aegu meelde 

Kaardilugejana 21 ralli võiduni jõudnud Nicky Grist sai nüüd võimaluse ka ise ohjad haarata. "Natuke pettumustvalmistav on see, kui oled istunud kiireimate rallisõitjate kõrval ja ise rooli taha asudes oled palju aeglasem, aga see on mu enda auto ja tahtsin turvaliselt finišisse jõuda," lausus Toyota Celica Turbo 4WD roolis sõitnud Grist.