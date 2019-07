VÄGEV! Magnus Kirt võttis Soomes hea tulemusega kaheksanda järjestikuse võidu 

Põhjanaabrite juures pidi Kirt viimati kaotusekibedust tundma eelmisel aastal, kui Lappeenrantas võitis hoopis Tero Pitkämäki. Ka tänasel võistlusel on Kirdi kangeimaks konkurendiks kohalik mees. "See on esimene kord sel aastal, kui Antti Ruuskaneniga võistlen, konkurents on tihe," lausus maailma edetabeli juht Soome meediale.

Kuortanes eelmisel kuul Eesti rekordi 90.61 peale viinud Kirt avaldas ka oma edu saladuse. "Talvel ei olnud fookus niivõrd viskamisel kui liikuvusel. See on edu toonud." Samuti on ta teinud tööd selle nimel, et oda õige nurga all teele saata. "Kui sellele, keskendun, siis on nurk õige, aga midagi muud ebaõnnestub. Ostravas õnnestus kõik kokku panna," lausus Kirt, kellele pakub konkurentsi ka Tanel Laanmäe.