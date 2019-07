ÜLLATUS: Kalev/Cramo peatreener võib asuda Läti korvpallikoondise etteotsa 

Eelmisel nädalal kirjutati juba kindlas kõneviisis, et lätlaste peatreeneriks saab Andrea Trinchieri, kuid 50aastane itaallane lükkas kuulujutud ümber. Ta kirjutas Twitteris, et keegi oleks võinud temaga ühendust võtta ja infot kontrollida, sest see ei vasta tõele.