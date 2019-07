Miks lähevad sportlased vaimselt katki? 

„Selge risk on söömishäirete arenemine. Anoreksia ja buliimia on kantud soovist oma sooritust parandada. Keha muudetakse kergemaks, et raskusjõuga paremini toime tulla. Keha tehakse saledemaks, et kohtunikele muljet avaldada. Alla võetakse ka seepärast, et madalamasse kaalukategooriasse mahtuda. Ka sel aastal kaitsti Tartu Ülikoolis magistritöö, kus jõuti järeldusele, et naissportlastel on söömishäirete risk märgatavalt suurem kui tavainimeste seas,“ jätkab Hannus. Ta rõhutab, et tegelikult on väga suur osa spordipsühholoogi tööst probleemide ennetamine, kuid vahel on selleks juba hilja.